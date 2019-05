Stiller svekket mot laget som er ubeseiret hjemme

sport

Amazon Grimstad tar imot Medkila til 1.-divisjonskamp på Levermyr stadion søndag. Sørlendingene ligger langt ned på tabellen, men er ubeseiret hjemme med to seirer i serien før cupskrellen med 3-2-seier over elitelaget Lyn i midtuka.

– Vi lar oss ikke skremme av cupresultatet, men vi vet at Amazon Grimstad har et veldig bra lag. Vi må opp i kvalitet for å få med oss poeng hjem. Dette blir en utfordring, spesielt siden kampen spilles på naturgress. Nettopp underlaget er nok forklaringen på hvorfor Amazon har vunnet alt hjemme, og samtidig tapt alt borte, sier Medkila-trener Margunn Haugenes, som har en fortid både som spiller og trener hos søndagens motstander.