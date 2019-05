sport

I den langsiktige strategiplanen er 1.-divisjonsspill i 2023 et mål. På veien dit er et opprykk til 2.-divisjon i 2019 et delmål. Sistnevnte er ikke lenger ambisjonen for inneværende sesong.

Det bekrefter både sportslig leder Dag-Jøran Olsen og trener Jostein Kajander.