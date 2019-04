sport

Weldemichael, som opprinnelig kom til Lødingen som flyktning fra Eritrea for åtte-ni år siden, har virkelig funnet seg til rette på håndballbanen. Denne sesongen har han hamret inn mål på mål for klubben i 14-årsserien. Her er han regionens suverene toppskårer. Også når han møter opptil tre år eldre spillere på klubbens G16-lag, er han en spiller som hevder seg godt.

– Det har gått bra denne sesongen, sier Weldemichael beskjedent.