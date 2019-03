Vil gi Landsås penger for å anke, men klubben gir opp

sport

Landsås fikk ikke medhold i Norges Fotballforbund for sin protest etter 4-5-tapet for Bardufoss i NM-kvalifisering. Dommeren begikk et såkalt grovt regelbrudd ved å bestemme at ekstraomgangene skulle vare i 2x5 minutter, mens det skulle vært spilt 2x15 minutter. Avslaget begrunnes med at Landsås ikke varslet protest til dommer umiddelbart ved kampslutt og senest før dommeren forlot området.

Beslutningen syns ikke sympatisører av Landsås noe om, og Linn-Marion Stenkjær har startet en pengeinnsamlingsaksjon gjennom spleis.no. Torsdag kveld i 21-tiden har ti personer gitt hver sine bidrag.