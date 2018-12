Milliongave sikrer sykkelpark

sport

To millioner er øremerket utvikling av sykkelanlegget i Blåbærhaugen. Pengene utløses allerede før årsskiftet. Den ene millionen kommer fra Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank, mens den andre kommer fra banken.

I tillegg har Harstad Cykleklubb fått økt sponsoratet fra 75.000 kroner til 250.000 kroner årlig i perioden 2019-2021, og banken har en opsjonsavtale på ytterligere tre år. Klubben får i tillegg opp mot 150.000 kroner i støtte til omprofilering når banken ved årsskiftet tar i bruk sitt nye navn, Sparebank 68°Nord.

Attraksjon

Styreleder Bjørn Tore Woll i sykkelklubben er henrykt.

– Med denne driftsstøtten kommer vi opp i en ny liga, sier Woll.

– Vel så viktig: Med banken involvert blir Blåbærhaugen Sykkelpark realisert. Dette er ikke bare en fantastisk nyhet for klubben, men for hele Harstad, Hålogaland og alle på 68 grader nord. Sykkelparken kan bli en attraksjon på linje med Grottebadet, tror Woll.

Styreleder Stein Nilsen i stiftelsen er enig.

– Blåbærhaugen Sykkelpark er et unikt prosjekt, som virkelig vil sette Harstad på kartet for alle sykkelinteresserte i Norge. Å være med å realisere et slikt anlegg, tilrettelagt for økt aktivitet for hele familien, har stor verdi for lokalsamfunnet. Dette kommer også til å skape en skikkelig sykkelfeber i hele regionen, sier han.

Prosjektansvarlig Stian Evensen er rørt.

– Dette er kanskje årets mørkeste dag, men for oss er det den lyseste dagen på veldig lenge, sier Evensen.

Sykkelparken er planlagt i fire delprosjekter. Del 1 og 2 har en beregnet kostnadsramme på 7 millioner kroner. To millioner kroner fra banken og stiftelsen, samt en halv million kroner fra Gjensidigestiftelsen, er mottatt i løpet av få dager. Dermed er finansieringen mer eller mindre på plass.

– Spillemidlene får vi ikke før anlegget er ferdig, men avtalen med banken er at den skal bidra til å mellomfinansiere lån. Vi er så fornøyde og glade at det er vanskelig å finne ord som er dekkende, sier Woll.

Spleiselag videre

Delprosjekt tre blir den virkelig store kraftprøven. Et idretts- og servicehus i tilknytning til sykkelparken vil koste cirka 10-12 millioner kroner. Klubbens hovedsponsor har ikke gjort styrevedtak, men intensjonen er å bidra med enda mer penger etter hvert, bekrefter assisterende banksjef Frank Kulseng.

– De to første millionene fra oss er for å komme i gang med delprosjekter i sykkelparken, som vi håper skal bli et byutviklingsprosjekt hvor mange vil bidra. Derfor krever vi ikke eksklusivitet, men ønsker i stedet å være med på å løfte i flokk. Harstad trenger å forene seg ut over egne logoer og bransjer. Vårt motto er «best i lag», og nettopp samhandling tror vi vil gagne byen, sier Kulseng.

– Vi invitere alle til å være med på spleiselaget. Det er bare å hive seg med på lasset. Da kan parken som helhet realisere fort. Det ville jo vært fantastisk om vi får løftet dette fram i løpet av to år, og parken kan benyttes til mer enn sykkel og trafikkopplæring: Den er bare et steinkast fra lysløypa og Folkeparken, poengterer Kulseng.

Positivitet og vilje

Sykkelklubbleder Woll tror flere vil komme på banen.

– Vi ser en positiv bølge i landsdelen der vi blant annet går sammen for å drive fram sykkelrittet Arctic Race of Norway og et mulig VM i alpint i Narvik. Også lokalt er mye i ferd med å skje. Det er vilje til å være med, vilje til å få til noe og vilje til å realisere, noe vi bare i løpet av den siste uka har sett med støtten til sykkelparken, fotballhallen i Kilbotn og videreutvikling av Sollifjellet Alpinsenter. Sammen bygger vi by og gjør lokalsamfunnet enda mer bærekraftig, sier Woll.

Dette er Blåbærhaugen Sykkelpark

Delprosjekt 1, barne- og rekrutteringsparken:

Pumptrack/ sykkelbane

Knøttetrack/ sykkelbane

Terrengsykkelløyper med ulike mestringsøvelser og alternative spor, tilpasset ulike ferdighetsnivåer

Delprosjekt 2, idrettsanleggene:

Anlegg for terrengsykling XC

Anlegg for sykkelcross CX

Arena med start-/ målgang for landevei

Lysanlegg arena

Delprosjekt 3, idretts- og servicehuset

Dusj-, garderobe- og toalettfasiliteter

Garasje, mekkerom, lager og spyleanlegg for sykler

Selskapslokale med kjøkken og møterom

Delprosjekt 4, trafikkgården

I kommunal regi

Et simulert trafikkbilde i halv størrelse til bruk i undervisningssammenheng for barn og unge.

Med Blåbærhaugen Sykkelpark og Trafikkparken ønskes skapt en arena som kan fungere som en inspirasjonskilde for trafikkopplæringen av barn i skolealder i regionen.

Kilde: sykkelpark1.no