Fornøyd med sykkel-oppmøtet

sport

Åge Bunde dro i gang en sykkelaksjon til støtte for barnekreftsaken, og fikk med seg sponsorer til å betale inn et beløp per syklede kilometer til sykkellaget Team Rynkebys sin innsamling til Barnekreftforeningen. Mandag kveld sitter han med fasiten for hvor langt årets deltakere syklet i løpet av søndagens sykkelaksjon.

– Kilometerantallet som deltakerne landet på etter søndagens sykkeltur er 1.152,7 kilometer. 22 syklister fra 8 år og oppover bidro med kilometer til en god sak. Og det innsamlede beløpet har allerede bikket godt over 20.000 kroner. Samtidig håper vi på at det skal komme inn enda flere sponsorer som støtter aksjonen de nærmeste dagene, sier initiativtakeren.