– Vil hevde oss nasjonalt

Noen har allerede tenkt tanken om å forene kreftene i Harstad og Lødingen, blant dem tidligere Lødingen-trener Frode Staurset, uten at det er kommet på bordet konkrete utspill for behandling i klubbstyrer.

Lødingens sisteskanse er ikke i tvil om hvilket sportslig utfall et samarbeid mellom Lødingen og Harstad ville ført til.

Topplag i 2.-divisjon

– Sammen vil Lødingen og Harstad være uslåelige i nordnorsk 3.-divisjon, mener Atanasov.

Han har også sett på nivået i 2.-divisjon, som er landsdekkende. Harstad spilte der senest for to sesonger siden, men hadde ikke sterk nok stall.

Senket favoritten og overtok tabelltoppen Lødingen banket Harstad på bortebane i lørdagens 3.-divisjonskamp.

– Nivåforskjellen er ikke så stor. Det som skiller er derimot at klubbene sørfra har større spillerstaller. Nettopp derfor er min påstand at spillerne fra Lødingen og Harstad på ett og samme lag ville vært et topp fire-lag i 2.-divisjon.

– Hvis Lødingen og Harstad en dag spiller sammen, kan vi etter hvert drømme om kvalifisering for 1.-divisjon, tror han.

Har dempet forventningene

Den bulgarske målvakten til Lødingen fikk ingen bestemannspremie i Stangneshallen lørdag, men var utvilsomt en avgjørende faktor da Lødingen banket hjemmefavoritten med fem mål.

Mens Lødingen sist sesong snakket høyt om å overta hegemoniet i regionen, og hadde håp om å spille seg til opprykk, er forventningene dempet betraktelig i høst.

Innledningen på sesongen, med to strake seirer på bortebane, gir grunn til optimisme.

Lang vei å gå

– Jeg håper Lødingen kan vinne vår 3.-divisjonsavdeling i vinter. Både laget og jeg har alltid en innstilling om at vi skal gå seirende ut av kampene, uansett hvilke spillere eller hvor mange spillere vi har tilgjengelige, sier Atanasov.

Sistnevnte er ei stor utfordring for de fleste, og kanskje Lødingen spesielt. Laget har nærmest stilt uten innbyttere i sine første kamper, hvis reservemålvakter holdes utenfor regnskapet.

– Dessverre er det et problem at ikke mange nok tar håndball tilstrekkelig seriøst. På bortekamper spesielt er det ofte forfall uten annen grunn enn at spillere ikke orker lange reiser og tidsbruken.

– For vår del er det veldig tidlig i sesongen. Det er en lang vei å gå til en eventuell kvalifisering, men kommer vi dit skal det bli veldig spennende, sier Atanasov.