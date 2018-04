Uttalelse fra Totonor om endring av V75-dag i Harstad

sport

Styret i Det Norske Travselskap (DNT) har med bakgrunn i henvendelse fra Norsk Rikstoto (NR) fattet vedtaket om å endre kjøredagen fra en V75 dag i 2018 til å erstatte stevnet med et V65 arrangement samme dag.

Styret i Totonor A/S tar dette vedtaket til etterretning.

Dette vedtaket er i det alt vesentlige fattet på bakgrunn av sportslige og økonomiske grunner.

Så langt i år har det vært svært tynne felter i løpene, og en rekke løp har blitt innstilt fordi det ikke har vært hester til å fylle dem. Frykten for at løp på en V75-dag vil bli altfor dårlig til hva spillproduktet kan tåle, er derfor stor. Dette vil kunne føre til en betydelig større omsetningssvikt enn det NR allerede har budsjettert med i sviktende omsetning.

Styret i Totonor ga i november uttrykk for i sin uttale om den generelle situasjonen i Nord-Norge at de turbulente organisatoriske forhold kunne medvirke til at det gikk ut over antall starthester i landsdelen. Styret vil derfor arbeide for at vi kan få til en økonomisk ramme for V65 dagen som vil bidra til at det likevel skal bli en attraktiv løpsdag for hesteeierne i Nord-Norge, og at forutsetningene vil være slik i 2019 at Harstad igjen kan avvikle en løpsdag med V75.

DNTs vedtak: Med bakgrunn i henvendelse fra Norsk Rikstoto, samt sportslige og økonomiske grunner, og de turbulente organisatoriske forhold over tid i Nord-Norge vedtok styret å avlyse V75 i Harstad i 2018 og erstatte stevnet med et V65-arrangement samme dag.

For at DNT skal kunne garantere et kvalitativt godt nok spillprodukt til Norsk Rikstoto i framtiden, må DNT være trygge på at travsporten i landsdelen kan samarbeide og dra i samme retning for å skape et godt V75-stevne.