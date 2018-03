Sender direkte hele sesongen

sport

Foreløpig er det klart for et samarbeid rundt 3.-divisjon avdeling 6 for menn der ti av 14 lag er fra landsdelen, blant dem HIL, Melbo og Sortland fra Hålogaland fotballkrets.

Nord-Norge samarbeider

Sju nordnorske mediehus skal samarbeide om å formidle levende bilder fra kampene. Rana Blad, Nordlys, Troms Folkeblad, Framtid i Nord, Harstad Tidende, Vesterålen online og Avisa Nordland skal dele innhold med hverandre - til glede for både nåværende abonnenter og nye lesere og seere som ønsker tilgang.

Ambisjonene er at samtlige kamper i 3.-divisjonsavdelingen skal vises. Kampene i Nord-Norge er på plass.

Sendingene er for alvor i gang når avspark tas 14. april. Denne helga tjuvstarter ht.no og gir en forsmark når HILs cupkamp mot Grand Bodø spilles lørdag 15.00. Våre kolleger i Bodø står for produksjonen.

Søndag blir det mulighet for å se kvinnekamp. Fjorårets to nordnorske toppserieklubber, Grand Bodø og Medkila, møtes i en privatkamp som vil fortelle om avstanden mellom lagene er blitt større etter Medkilas nedrykk til 1.-divisjon. Denne kampen har avspark 14.00.

– Viktig for folk

Sjefredaktør Kjell Rune Henriksen er spent på mottakelsen.

– Vi ser at fotball er viktig for folk. Den følges lokalt om det er i Harstad eller andre steder. Som mediehus ønsker vi å gi deg mulighet til å se. Gjennom samarbeid med andre har vi ambisjoner om å sende alle kampene til HIL direkte, og vi håper det lar seg gjøre også fra Oslo, sier Henriksen.