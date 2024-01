Hva skjer når byens mest attraktive fotballag «raner» til seg spillere fra naboklubbene? Blir det god stemning og heiarop, eller blir det amper stemning og buing? Dette er et av temaene som berøres i første episode av Harstad Tidendes fotballpodkast VARiert.

I den første episoden stiller HILs trener Are Brodtkorb og styreleder Mats Nygaard Johnsen i FK Landsås for å snakke om spilleroverganger, klimaet mellom klubbene - og et felles ønske om å gi Harstad-fotballen et løft.

De utfordres av Harstad Tidendes fotballekspert Kristian Ellefsen.