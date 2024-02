Fotballekspert Kristian Ellefsen og programleder Øyvind Askevold Kaarbø får i den sjette episoden av fotballpodkasten VARiert svar på hvordan klubben fra et tettsted i Tjeldsund kunne lykkes med to opprykk og påfølgende nasjonalt spill.

Her får du også høre hva som må til for å være spiller i Skånland OIF, og om de regionale utviklingsplanene som foreløpig er lagt på is grunnet avslag på søknad om støtte.