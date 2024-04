Det var ikke engang LITT kjedelig da den suverene musikeren og personen Erlend Ropstad gjestet podkasten til Egon. Foto: Svein Lian

Han er en av de mest kritikerroste og anerkjente musikerne i Norge. Han har mottatt Prøysenprisen og er nominert hele åtte ganger til Spellemannprisen. Han fyller de største klubbscenene i Norge og topper festivalplakater landet rundt. Han er dessuten hyperaktuell med intet mindre enn to bøker og ei kommende skive (som slippes til høsten).

Han har samarbeidet med alt fra Åge Aleksandersen og Lars Winnerbäck til The Real Ones og Odd Nordstoga og mange andre. Han startet rolig opp i 2006 med en engelskspråklig EP, og fulgte opp med to fulle skiver spunnet over samme lest. I 2013 skiftet han språklig ham og ga ut skiva «Hva om det ikke er sånn som du tror at det er».

Siden har han gitt ut ytterligere seks skiver, og ett soundtrack, til ekstatiske kritikker og et stadig voksende publikum, samtidig som musikken har lagt seg mer i et elektrisk rock’n’roll-sound, med enormt fysiske og – på en kul måte – konfronterende konserter.

Erlend er en sjeldent fin fyr som det alltid er veldig gøy å snakke med. Han er frittalende, smart og morsom, og er heller ikke redd for å bevege seg inn i tematiske floker og tabuer. Når han da stakk innom Tromsø en tur, for å lansere to bøker og spille en intim minikonsert på Verdensteatret, måtte vi selvsagt invitere ham som gjest i podkasten.

For en heidundrende fin prat det ble! Vi sveipet innom alt fra oppvekstår på Vennesla, hans lange vei frem til å gå all in på musikk, vriene år på videregående skole, kjempenerdete gitardetaljer og – selvsagt – en hel masse om musikalske inspirasjonskilder, forskjellen på norsk og svensk visetradisjon, morsomme røverhistorier og ufrivillig darkness i eventbransjen. Og selvsagt om å finne seg sjæl.

Vi fant så klart også ut hvilket album han ville hatt med seg på en øde øy, og hvilke konserter som har gjort størst (og verst) inntrykk på ham. Sjekk dessuten ut den svært fyldige spillelista, som etter beste evne har tatt med absolutt alt vi er innom av musikk i løpet av samtalen.

