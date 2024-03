I meldingen skriver han:

«Kan gjøre alle dyreeiere på Borkenes oppmerksomme på at det bor en dyremishandler et sted i området. Vi bor i Idrettsveien og opplevde at katten vår kom hjem med en skade i pelsen. Noen må ha tatt tak i katten og kastet han så hardt at deler av pelsen ble røsket av.

«Om noen har sett noe kan jeg kontaktes på melding. Følg med dyrene deres, oppfordrer Håkenstad i meldingen.

Til Harstad Tidende kommenterer han følgende:

– Katten vår er veldig kosete og tillitsfull til vanlig overfor mennesker, også fremmede. Plutselig ble den veldig skvetten etter den hendelsen vi snakker om. Slike brå adferdsendringer skjer vanligvis ikke uten at pus har vært utsatt for noe.

– Jeg ønsker ikke dramatisere episoden ut over de faktiske forhold, men det er samtidig så mistenksomt at jeg ville si ifra.

Det første vi så etter var skader som kunne tyde på kloring eller bitt, det vil si at katten har vært i slåsskamp med andre dyr, men det er ingen slike tegn. De endringene i pelsen vi så, tilsier heller at katten enten fikk revet vekk pels, eksempelvis ved at noen tok den i nakken og slengte den bortover, eller om så barberte punktet i nakken. Uansett hva som skjedde er det forferdelig, mener han.

– Jeg synes det er ille. Har aldri opplevd noe lignende, og har aldri hørt om at kjæledyr blir mishandlet i vårt område. Jeg har heller ikke mottatt noen henvendelser etter at saken ble publisert i den aktuelle Facebook-gruppa. Men det er viktig at dyreeiere har øynene åpne, i tilfelle det faktisk er noen som oppfører seg så hensynsløst, poengterer Håkenstad.