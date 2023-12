I Harstad har temperaturene steget det siste døgnet, men det er ikke varslet vanskelige kjøreforhold sammenlignet med hva som er tilfelle i Vesterålen.

– Entreprenører er ute og gjør tiltak nå, sier trafikkoperatør Renate Aanes.

Hun forteller at de nylig fikk melding fra en entreprenør i Bø som rapporterte at de hadde fått kontroll over sitt område.

– De har strødd, men det kan oppleves som glatt enkelte steder fortsatt.

Aanes forteller at de klokken 10.00 venter status fra de andre stedene i Vesterålen.

Dersom de har fått kontroll vil varselet om glatt veg fjernes.

– Har dere fått meldinger om noen hendelser eller utforkjøringer?

– Nei, det har vi ikke. Vi har ikke hørt om noen større hendelser, men det er ikke alltid vi får beskjed om de som har vært utfor veien.

Aanes forteller at væromslaget har rammet Vesterålen likt og at det ikke er noe sted som skiller seg ut som verre enn noe annet.

Til de som må ut å kjøre, har Aanes følgende oppfordring:

– Ta det med ro og kjøre etter forholdene. Regn med at de bruker litt lengre tid enn normalt.

Vegtrafikksentralen varsler om glatte veier onsdag morgen.

På X skriver vegtrafikksentralen nord at de anbefaler å ikke kjøre på veiene, om mulig:

– Alt tilgjengelig mannskap er ute, men inntil videre anbefales det å utsette kjøreturen om du kan, skriver de.

Like før midnatt natt til onsdag har Statens vegvesen lagt ut varsler om glatt vei for nær alle fylkesveiene i Vesterålen.

Varslene gjelder i skrivende stund for hele fylkesvei 82 på langs av Vesterålen, fra Andenes til Melbu.

Samt fylkesvei 7702 fra Tofta til Risøyhamn i Andøy.

For fylkesvei 7668 fra Stø til Myre i Øksnes.

Fylkesvei 7674 fra Myre til Elvenes i Øksnes.

Fylkesvei 821 fra Myre i Øksnes til Frøskeland i Sortland.

Fylkesvei 820 fra Sortland til Straume i Bø.

Fylkesvei 7636 fra Stranda i Sortland til Bitterstad i Hadsel.

Fylkesvei 822 mellom Austpollen i Sortland og Kaljord fergekai i Hadsel.

Samtlige varsler gjelder glatt vei som følge av været.

Varslene har sluttid klokken 10:00 onsdag formiddag, men betegnes som usikre.