Mandag kveld ble en kvinne i 20-årene funnet omkommet, etter å ha blitt tatt av et skred ved Sørskaret i Finnvikdalen. Ifølge politiet ble hun funnet i et skred ved foten av Jamnfjellet.

«Vedkommende tok seg ned et brattheng hvor flak lå oppå et ustabilt lag av kantkorn», heter det i observasjonen fra Regobs på NVEs nettsider.

Kvinnen som omkom er 26 år gamle Kaja Brattli Gundersen fra Bardu, bosatt i Tromsø.

Pårørende er orientert om at navnet frigis til media.

– Ufattelig tragedie

Familien ønsker å gi følgende sitat til pressen:

«En ufattelig tragedie har nok en gang rammet en familie som knapt har kommet seg etter sorgen fra forrige tap. Vi håper på forståelse fra media for at dette er en familie som har behov for å ta vare på hverandre og få sørge i fred, og at familien ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer», opplyser familiens talsperson Ronn S. Olsen gjennom en pressemelding fra politiet.

Ifølge politiet skal Kaja Brattli Gundersen ha gått tur til fots med hunden sin i området. Også hunden omkom.

Hun ble meldt savnet av samboeren klokken 18.45. Selve aksjonen startet klokken 19.42. Klokken 22.20 meldte politiet på X at det var gjort funn av en død person i forbindelse med aksjonen.

I juni 2020 mistet Gundersen tvillingsøsteren i en tragisk ulykke. Kine Brattli Gundersen mistet livet da hun ble tatt av strømmen i Salangselva. Kaja Brattli Gundersen var da sammen med tvillingsøsteren og ble også tatt av strømmen, men kom fra hendelsen i live.

Ordfører i Bardu, Toralf Heimdal ber innbyggerne i Bardu om å stille opp for hverandre etter den tragiske ulykken. Foto: Gjermund Nilssen

Må stille opp for hverandre

Bardu kommune har satt ned kriseteam i forbindelse med dødsfallet. Kaja Brattli Gundersen etterlater seg foreldre, bonusforeldre og flere søsken.

– Det er to grusomme hendelser. Det er ikke lett å beskrive hvor trasig dette er. Det merkes veldig godt i en kommune med bare 4.000 innbyggere. Nå må vi bare stille opp for hverandre, sier ordfører i Bardu kommune, Toralf Heimdal til iTromsø.