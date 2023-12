Før et fengslingsmøte i Oslo tingrett 6. desember i år, ble russeren for første gang registrert med sitt egentlige navn.

– Han erkjenner navnet sitt. Men det hadde vi relativt gode beviser for uansett, sier politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i PST til VG.

Har hatt møter med ambassaden

Tidlig i etterforskningen sendte PST et brev til den russiske ambassaden der de delte hans russiske navn. De ba dem bekrefte eller avkrefte om det stemte.

– Men vi har ikke hørt noe, hverken fra den russiske ambassaden eller den russiske stat, sier Hafsmoe og fortsetter:

– Nå er dette «navnebyttet» relativt nytt og vi har sendt et nytt brev til ambassaden. Nå er vi er spent på å se om ambassaden tilkjennegir at Mikusjin er den han hevder, sier Hafsmoe.

MØTE: Den spionsiktede har møtt representanter fra den russiske ambassaden etter at han sto fram med sitt riktige «navn». Foto: Frode Hansen / VG

I etterkant av «navnebyttet» har Mikusjin fått konsulær bistand fra den russiske ambassaden, opplyser PST.

– Til nå har den russiske ambassaden vært i kontakt med Mikusjin to ganger etter at han bekreftet sin identitet, sier Hafsmoe.

VG har spurt den russiske ambassaden om en kommentar til at Mikhail Valerijevitsj Mikusjin nå erkjenner å være russisk statsborger. De svarer følgende:

– Den konsulære avdelingen ved ambassaden har ingen opplysninger om at José Assis Giammaria tilhører det russiske statsborgerskapet. I denne sammenheng ytes det ingen konsulær bistand.

– Men PST sier dere har hatt kontakt med ham (Mikusjin) to ganger den siste tiden?

– Vennligst bruk den kommentaren som er gitt.

Pågrepet på vei til jobb

Det var om morgenen 24. oktober i fjor at den mistenkte russiske spionen ble pågrepet under aksjon i Tromsø.

En video som er frigitt av PST viser at gjesteforskeren ble pågrepet på en folketom og snødekt vei idet han spaserte på vei til universitetet:

Da brukte han den falske brasilianske identiteten José Assis Giammaria.

PST hadde slått fast at han i virkeligheten var en russisk illegalist i Norge på oppdrag fra russisk etterretning.

Ifølge PST ble Mikhusjin født i Russland 19. august 1978.

Fant førerkort og adresse

Opplysningene sammenfalt med undersøkelser gjort av VG og gravejournalistnettverket Bellingcat.

VG har dokumentasjon som knytter Mikusjin til den russiske etterretningstjenesten GRU.

VG fant e-posten som den spionsiktede mannen hadde brukt for å søke jobb i Tromsø. Via denne fant Bellingcat kontoer som var opprettet på russiske plattformer, og etter hvert tilgang på bildet på Mikusjins førerkort. De kjørte bildet gjennom ansiktsgjenkjenning-programmet Azure.

Det ble en match:

AVSLØRENDE BILDE: Som alle andre trengte Mikhail Mikusjin bilde på førerkortet. Senere skiftet han identitet, men bildet lå fortsatt i registeret. Foto: Skjermdump

Bellingcat sjekket deretter Mikusjins registrerte adresser i Russland og fant ham registrert på et boligkompleks forbeholdt GRU-offiserer:

Foto: Skjermdump

Russerens forsvarer, advokat Marijana Lozic, opplyser at det er PSTs etterforskning som har gjort at klienten bestemte seg for å komme med innrømmelsen.

– Jeg har orientert klienten min fortløpende om PSTs etterforskning, og ved denne erkjennelsen er håpet at man kan få fortgang i den.

– Er han agent for etterretningstjenesten GRU?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Han erkjenner at han er Mikhail Valerijevitsj Mikusjin og han erkjenner å ha oppgitt uriktig ID til offentlige myndigheter i Norge ved søknad om opphold i riket.

Marijana Lozic Foto: Krister Sørbø / VG

– Har han vært i nye avhør med PST?

– Han har ikke vært i noen avhør med PST. På det området er det ingen endring foreløpig.

– Hvordan har han det nå etter å ha delt dette?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Skal ha blitt kontaktet av USA

Mikusjin har sittet over ett år i PSTs varetekt, siktet for spionasjevirksomhet. 6. desember ble han varetektsfengslet i nye åtte uker med brev- og besøksforbud.

Tidligere i år ble det kjent at amerikanske myndigheter skal ha kontaktet Norge og andre allierte for å finne fengslede russere som kan utveksles med to amerikanere som er fengslet i Russland. USA har for øyeblikket ingen profilerte russiske borgere i fengsel som kan være aktuelle i en slik bytteavtale.

– Kan det være aktuelt å utlevere Mikusjin i en byttehandel mot amerikanske borgere fengslet i Russland, slik som vi så skjedde i Frode Berg-saken?

– Det har jeg ingen opplysninger om, det forgår i så fall på et annet plan enn selve gjennomføringen av etterforskningen, sier Hafsmoe i PST til VG.

I en såkalt «exclusive» fra CNN om Biden-administrasjonens jakt på en løsning, ble det i mai i år pekt på Norge.

Årsaken var spionsiktede Mikhail Mikusjin.