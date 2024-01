– Mandag blir det mildt og vått i Nord-Norge og vi har sendt farevarsler om regn og is i store deler av landsdelen Kombinasjon av is på bakken, mye regn og snøsmelting gir fare for utfordrende kjøreforhold, skriver Meteorologene på Twitter.

For Harstad meldes det 15 mm. nedbør mandag, mens på Andørja meldes det 24 mm.

Det er sendt ut fire farevarsler i området, hvor et av dem er på rødt nivå. Det er snøskredfaren som er på faregrad fire.

Vår snø, fokksnø og vedvarende svakt lag fører til den store snøskredfaren, og det anbefales ikke å ferdes i skredterreng. Skred kan også treffe skredutsatte veier og bebyggelse, ifølge Varsom.no.

SNØSKREDFARE: Det er stor snøskredfare i store deler av landsdelen. Foto: Skjermdump fra Varsom

Sørpeskredfare på gult nivå

Sørpeskredfaren er på gult nivå, og dette gjelder spesielt i områder med mindre enn 50 centimeter snø.

– Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Is i bekkeløp og grøfter kan forårsake tette vannveier og oppdemming av vann, står det i varslet som gjelder for Sør-Troms og deler av Nordland.

Det ventes mye regn i området mellom Svolvær og Hammerfest.

– Nedbøren er ventet å starte som snø og sludd, men i løpet av dagen vil snøgrensen stige opp til 600-800 meter over havet. På grunn av omslag til mildvær er det også fare for regn som fryser på bakken. Snøsmelting og is på veiene vil også bidra til overvann.

Fare for lokale oversvømmelser

Det er også fare for flom.

– Vannføringsøkningen vil medføre fare for isganger og påfølgende lokale oversvømmelser, fordi det er mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken på grunn av tele. Vi venter ikke at vannføringen vil komme opp i flomnivåer, står det i farevarslet som gjelder for deler av Troms, Nordland og nord i Trøndelag.

Tirsdag ser det heller ikke mye bedre ut, og nedbøren skal ifølge prognosene vare ut hele uka. Mot slutten av uka ser det foreløpig ut til å bli noe kaldere.