– Energidrikk er ikke ment for barn, og da må det heller ikke selges til barn, så enkelt er det, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, i en pressemelding.

– Ja, det står på boksen, med ørliten skrift, at dette ikke bør inntas av barn, men budskapet drukner i hipt og kult design, utviklet og laget for å treffe barn og ungdoms preferanser, fortsetter hun.

I en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet skriver Mattilsynet at de ikke anbefaler en aldersgrense for energidrikker i Norge.

Dette ønsker Forbrukerrådet nå at helsemyndighetene ser bort fra.

– En lovpålagt aldersgrense vil være et målrettet, effektivt og nødvendig tiltak for å bremse konsumet av energidrikk blant de yngste i samfunnet vårt, sier Blyverket.

Et utvalg med eksperter ga også nylig regjeringen råd om hvilke kostholdstiltak som vil gi bedre helse - inkludert 18-årsgrense på koffeinholdige energidrikker.

I 2019 anbefalte Mattilsynet at en lovpålagt aldersgrense ved salg av energidrikk burde vurderes, dersom inntaket økte blant barn og unge.

Siden den gang har salget skutt i været – fra 41 millioner liter i 2019, til 73 millioner liter i 2022, ifølge Forbrukerrådet. Folkehelseinstituttet skrev også i desember at andelen unge som drikker energidrikker har økt i tidsperioden 2017–2022.

Likevel fraråder Mattilsynet å innføre en aldersgrense. De mener at man ikke har gode nok data for å si at barn drikker mer energidrikk nå enn i 2019, skriver Forbrukerrådet.