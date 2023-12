– Pust dypt og ikke overvurder egne evner, oppfordrer Norges Trafikkskoleforbund i en pressemelding.

Desember er den mest utsatte måneden med 16 prosent mer småskader enn normalen, viser tall fra Finans Norge. I snitt er det så mye som 448 påkjøringer på lille julaften, viser statistikk helt tilbake til 1992. Bare to dager senere er antallet småskader nede i kun 107.

I desember i fjor ble det registrert 9945 skader kategorisert som «påkjørt parkert kjøretøy» eller «rygging».

Øyvind Årbogen, seniorrådgiver i Norges Trafikkskoleforbund Foto: Norges Trafikkskoleforbund

Menn topper bulkestatistikken, og har over dobbelt så mange skader på samvittigheten sammenlignet med kvinner. En studie fra Opinion på oppdrag for Gjensidige viser også at dobbelt så mange menn bruker berøringsskjerm mens de kjører, og dobbelt så mange menn presser seg til å kjøre selv om de er trøtte.

Øyvind Årbogen, seniorrådgiver i Norges Trafikkskoleforbund mener det er viktig å tilpasse seg etter forholdene.

– Her må nok vi gutta gå litt i oss selv. Selv om selvtillit er bra, skal vi ikke overvurdere egne evner, eller undervurdere hvordan ytre faktorer påvirker oss. Å være førstemann ut av parkeringshuset sparer man ikke mange sekundene på, sier Årbogen i pressemeldingen.

Norges Trafikkskoleforbund har disse fem tipsene til en bulkefri juletrafikk:

1. Hold fokus på veien.

2. Pakk bagasjen riktig.

3. Skrap rutene helt fri for snø og is.

4. Tilpass farten etter forholdene.

5. Rygg inn når du parkerer.