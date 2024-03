Det skriver etaten i en pressemelding, og legger til at svindelforsøkene blir stadig mer avanserte og troverdige.

– Svindelforsøkene blir stadig mer utspekulerte og får utseende som blir svært troverdig. Det gjør at folk må være ekstra på vakt når det tilsynelatende kommer meldinger fra for eksempel oss i Skatteetaten med lenker eller innlogging, sier direktør for sikkerhetsstaben i Skatteetaten, Ragna Fossen.

Skattemeldingsperioden er høysesong for denne typen svindelforsøk. E-poster eller tekstmeldinger med svindelforsøk har en utforming der logoer og farger gjerne er helt like offentlige etater som de gir seg ut for å være fra, heter det i pressemeldingen.

– Når utformingen eksempelvis er helt likt Skatteetatens logo og farger må folk vite at vi aldri sender lenker uoppfordret som du skal klikke deg inn på, eller be om innlogging direkte. Vi etterspør heller ikke bank- eller kredittkortopplysninger i disse kanalene, sier Fossen.

Ragna Fossen Direktør for Skatteetatens sikkerhetsstab

Skatteetaten oppfordrer mottagere av mistenkelige meldinger til å være skeptiske og ikke klikke på lenker eller oppgi sensitive opplysninger. Spesielt på mobil kan det være fristende og klikke på en lenke i farten, advarer etaten.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.