Uværet som har vært skal visstnok være forsmaken på det som kan komme, men det er usikkert hvordan og hvor mye som treffer Harstad.

Brannsjef Ove Frantzen sier vaktlaget allerede har vært ute på flere oppdrag for å sikre bygg fra vanninntrenging, og søndag kveld skal de ha et nytt møte for å se om de skal sette ytterligere mannskap i beredskap.

– Det er usikkert hvor hardt vårt område blir rammet av uværet, men vi må være forberedt på det verste, sier brannsjefen.

Frantzen sier at også kommunedirektør er informert, for i verste fall kan det bli aktuelt å sette krisestab.

– Det er mye som kan ramme oss og forstyrre samfunnet. Det kan være alt fra strømbrudd til skred som stenger veiene. Vi har flere utsatte strekninger som Aunfjellet, Gullesfjord, Andørja og Gratangen, sier han.

Avdelingsleder Lennart Edvardsen (til venstre) og brannsjef Ove Frantzen kommer med god råd til befolkningen. Foto: Odd Leif Andreassen

Han ber også folk ha en viss beredskap hvis strømmen går slik at man fortsatt kan ha lys og varme.

– De som bor langs havet i sentrum, bør ha et øye med kjelleren sin. De bør fjerne verdifulle gjenstander fra gulvet. Det samme gjelder elektriske produkter. Generelt bør folk ta en runde rundt huset, Ikke la store snødunger ligge inntil husveggen slik at vannet kan samle seg opp og renne ned i kjelleren. Søppelboksen må sikres, garasjeporten må være igjen og sjekk fjøs og uthus slik at ikke dørene står åpne slik at vinden får tak, sier han.

Frantzen ber også folk tenke seg godt om før de setter seg i bilen.

– Trenger du ikke kjøre, hold deg hjemme, sier han.

Avdelingsleder Lennart Edvardsen ved Samaanlegget sier alt av utstyr er i drift.

– Våre gutter jobber natt og dag for å sikre at veiene er åpne og at det ikke blir oversvømmelser. Vi får veldig mange telefoner og henvendelser på meldeportalen. Det er så mange at vi ikke klarer å svare alle, men jeg ber folk være tålmodige. Vi kommer, men vi kan ikke strø alle veiene samtidig, sier han.

Edvardsen sier de vet at alle de kommunale veiene er glatte og at det mange plasser er mye overvann.

– For tiden prioriterer vi å få bort overvannet. Mye vann i veibanen er farlig for folk og biler. Derfor jobbes det på spreng for å åpne slukene. Vi har også flere maskiner ute for å strø sideveiene, men det har ikke like høy prioritet, som å få fjernet vannet. Akkurat nå er det busstraseen, kummer og stikkrenner som prioriteres.

Også Edvardsen kommer med en klar oppfordring til folk.

– Man må ikke parkere på trange sidegater. Da får vi ikke strødd og det verste er hvis nødetatene ikke kommer seg fram, sier han.