Ulykken ble meldt klokka 12:52, og handlet om at en sjark rundt 30 fots størrelse hadde gått på grunn på «Kreta» ved Kabelvåg.

– Båten ble etter dette liggende og slå mot land med motoren i gang. Politi og redningsskøyte kom raskt til stedet og konstaterte at det ikke var folk om bord i båten. Det ble satt i gang søk på havet og det ble gjort funn av en bevisstløs person, meldte Politiet på Twitter.

Skipper på RS «Sundt Flyer», Rune Pedersen sier de kom til stedet og fant båten tom. Det ble derfor satt i gang søk etter folk, og funnet ble gjort av en annen fiskebåt som hadde kommet til for å hjelpe.

- Det var mye opplett og høy sjø, så det var vanskelige forhold å lete i. Han blei funnet i ei retning vi ikke hadde trodd det skulle bli gjort funn, veldig langt unna der båten hadde gått på grunn, cirka 1000 meter unna, anslår Pedersen.

Dette kan indikere at mannen ramle over bord og at båten fortsatte på egen kjøl, men Pedersen vil ikke spekulere i dette.

- Vår redningsmann fikk tak i ham, fikk ham ombord og startet hjerte- og lungeredning. Vi fikk også ombord helsepersonell fra Kystvakta for å bistå i arbeidet inntil vi kom til land, sier Pedersen.

Fra politiet opplyses det at mannen deretter ble ivaretatt av helsepersonell på land. Ifølge Lofotposten ble fløyet til Tromsø med redningshelikopteret for behandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Redningsleder Thor Eirik Torkildsen ved HRS Nord-Norge sier til VG at hendelsen ble observert fra land, og at det ble iverksatt en stor aksjon for å avklare om det hadde vært flere ombord i båten.

– På bakgrunn av observasjonen ble det kjørt i gang en ganske omfattende redningsaksjon med redningshelikopter, redningsfartøy og andre fartøy i nærheten, sier Torkildsen til VG.

Ved 1430-tiden var det avklart at mannen hadde vært alene i båten, og søket ble derfor avsluttet.