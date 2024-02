HRS har for tiden et uventet høyt sykefravær som gir utfordringer i logistikken.

Dermed må noen ruter kanselleres.

Harstad Tidende skrev tirsdag om at beboere i Øyriket ikke får søppeltømming denne uka.

HRS kan per tidspunkt ikke love nye tømmedager for rutene som kanselleres, men garanterer at de gjør alt de kan for å løse situasjonen så raskt og smidig som mulig.

– Vi prioriterer ruter som har tømming av matavfall og restavfall, for å minimalisere ulempene for abonnentene våre, sier Tore Nysæter, daglig leder i HRS Husholdning.

Videre oppfordrer han innbyggerne til å levere overskuddet vederlagsfritt til nærmeste miljøstasjon, om det skal fylle seg opp og bli krise.

Abonnenter som blir berørt av kansellerte ruter vil motta en SMS med informasjon fra HRS.

Dersom du ikke har mottatt SMS skal du la beholderen stå fremme til den er tømt.

– Vi beklager dypt de ulempene dette medfører for våre innbyggere i Harstad og omegn, men vi gjør som sagt alt vi kan for å løse situasjonen så godt som overhodet mulig, sier Nysæter.