Like over klokken 02.00 natt til mandag melder politiet at de har store problemer med rundt 50 ungdommer i Harstad sentrum. Disse lager bråk, blant annet sender de fyrverkeri inne i gangene på hotellet F2.

Politiet ber foreldre som har ungdom i sentrum om å ta kontakt med dem og de må hente dem hjem.