Det er prisveksten som gjør at stadig flere foreldre dropper å kjøpe helt basale ting til egne barn, erfarer Frelsesarmeen.

– Det er alarmerende lesning. Dette merker vi også i Frelsesarmeen, da vi gjennom dyrtiden har delt ut langt mer klær og utstyr til barn og andre trengende gjennom Fretex og flere barnefamilier kommer til oss for mat, sier assisterende sosialsjef Elin Herikstad i Frelsesarmeen i en pressemelding.

Frelsesarmeen spør hvert kvartal et utvalg om temaet gjennom Opinion. Dette for å kunne vite mer om behovet for hjelp ute i samfunnet.

Fra 3. til 4. kvartal har prosentandelen som svarer at de nå dropper eller begrenser å kjøpe klær og utstyr barnet har behov for, økt fra 16 til 23 prosent. Blant de med utfordrende økonomi svarer hele 43 prosent det samme, skriver Frelsesarmeen.

Frelsesarmeen opplever også at kraftig økning i matprisene fører til at flere hopper over måltider og kjøper mindre mat. Det skal tallene i undersøkelsen bekrefte.

– I denne gruppen svarer 34 prosent at de hopper over måltider fordi de ikke har råd. 82 prosent kjøper mindre mat eller mindre sunn mat og 17 prosent har oppsøkt eller vurderer å oppsøke en matutdeling