– Jeg har prøvd å forberede meg på det verste, slik at man unngår å bli skuffet i det minste. Så det var absolutt en positiv overraskelse at vi ble frifunnet, sier Olsen.

Hun og 17 var tiltalt for å ha nektet å vedta bøtene de fikk og for å beleire flere departement under Fosen-aksjonene. Fem fikk tiltalen droppet underveis i rettssaken, mens de resterende 13 ble frifunnet tirsdag.

Dommen var ventet å komme fredag.

– Jeg er veldig lettet. Det kom litt overraskende, spesielt når beskjeden kom allerede i dag, sier Olsen.

– Absolutt vært tungt

Hun forteller at tiden under rettssaken har vært psykisk belastende.

– Vi har gått gjennom hele aksjonsforløpet under rettssaken, prøvd å forklare vår situasjon og ståsted. Det har absolutt vært tungt å gå tilbake til den tiden og prøve å forklare vårt utgangspunkt, sier Olsen.

Rett til å demonstrere

Ifølge NRK mener retten pålegget om å avslutte demonstrasjonen, utbæringen av demonstrantene og straffereaksjonen samlet sett krenket de tiltaltes rett til å delta i fredelige demonstrasjoner etter Grunnloven paragraf 101 og EMK artikkel 11.

– Jeg synes det er veldig bra at tingretten legger sånn vekt på at dette var en demonstrasjon mot menneskerettsbrudd, og at demonstrasjonen var avgjørende for beklagelsen regjeringa kom med. Det var fint at det ble vektlagt i dommen, sier Olsen.

Påtalemyndigheten ville gi Fosen-aksjonistene 6.000 kroner i bot eller seks dager i fengsel.

– Nå er vi nødt til å se hva aktoratet gjør med denne dommen.