Se video under.

Fredag ettermiddag dukket det nemlig opp en oter rett utenfor den nordligste inngangen til Alti-senteret i sentrum.

Om den hadde noen ærender ved senteret vites ikke, men oppmerksomhet fikk den i hvert fall.

Tone Kildal var blant de skuelystne, og for øvrig den som har filmet snutten i denne saken. Den publiserte hun ført i gruppa «Harstad» på Facebook.

Til Harstad Tidende forteller hun at hun var på vei ut for å handle da hun kom over krabaten.

– Jeg bor i leilighetsbygget på Larsneset. Da jeg kom ut så jeg oteren komme hoppende, og folk stimlet til. De fleste var redd for at den skulle forville seg ut i trafikken.

Ifølge Kildal ble det sagt at noen skulle melde fra, slik at dyret kunne bli tått hånd om.

– Da jeg kom tilbake fra butikken var den inngjerdet og under kontroll.

Da en av HTs journalister troppet opp på åstedet var oteren borte.

– Vi får håpe at det ordnet seg. Det virket som om den gikk litt rart, og jeg ser noen har skrevet på Facebook at den var skadet i venstre bakbein. Jeg vet som sagt ikke hvem som ble kontaktet, men den er sikkert i gode hender, sier Kildal.

– Det er jo artig at det skjer litt rett utom huset!