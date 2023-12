Årsaken er at flyene har kommet for sent inn til Evenes, opplyser Avinor.

Avgangen til Oslo med SAS som skulle gå klokka 10.50 er forsinket med 50 minutter.

Avgangen til Oslo med Norwegian som skulle gå klokka 11.05 er nå planlagt å ta av klokka 12.25, en time og tjue minutter senere enn planlagt.