MÅTTE HA: Børge Jentoftsen viser fram Austerfjorden-tatoveringen. Foto: Håkon Wikan

To i bygda har samme tatovering som Børge: «Yes, det er helt magisk»

Kjærligheten til bygda er så sterk at Børge Jentoftsen for noen år siden tok tatovering til ære for stedet som er hans hjerte nærmest.