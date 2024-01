Regn og flomvarselet ligger på gult nivå. I tillegg står farevarslet for snøskred på blodrødt allerede søndag ettermiddag, 7. januar. Man bør altså tenke seg godt om før man legger ut på langtur på veiene, eller ferdes i bratt terreng. Generelt gjelder regelen om at ferdsel i skredterreng ikke anbefales. Skred kan treffe skredutsatte veier og bebyggelse. Når det gjelder vind, ligger disse på alt fra laber til frisk bris. Farende langs veiene bes sjekke trafikkmeldinger og holde seg oppdatert. Det er fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader, bekke- og elveløpsendringer og overvann i tettbygde områder.

Værvarslet er noenlunde likt for Sør-Troms utover i uka. Det blir varmegrader alle dagene, før vi igjen får kjøligere vær i helga, melder Yr.