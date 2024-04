Det opplyser Troms fylkeskommune onsdag.

De skriver at en stor andel av fylkesveier og kommunale veier har for dårlig generell bæreevne til at tungtransport kan kjøre med fulle lass.

– Dette har både et økonomisk og miljømessig aspekt, siden transportørene må kjøre flere turer. I perioder med nok frostmengde og tele i veien har disse veiene god nok bæreevne til at normal aksellast på 10 tonn kan tillates, skriver fylkeskommunen.

For å utnytte veienes bæreevne i denne perioden ble det innført vinteraksellast på 246 kilometer fylkesvei i Troms og 48 kilometer kommunal vei i Balsfjord kommune 13. november 2023. Transportnæringen har hatt nytte seg av dette.

Blant veiene hvor vinteraksellast oppheves, nevnes fylkesvei 848 mellom Fornes og Breivoll i Ibestad.