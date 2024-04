Havnedirektør Anne Britt Bekken slo fast at noe må gjøres med havnepromenaden i Harstad sentrum under sin selskapspresentasjon av Harstad havn i kommunestyret torsdag.

– Noe må gjøres, men vi kan ikke gjøre det alene, sa Bekken.

Charlotte Espejord (Frp) lurte på hva som kan gjøres for å få fortgang i arbeidet med havnepromenaden.

– Vi har en dialog med kommunen. Vi er enige om at dette er såpass stort at vi må komme i gang med et mulighetsstudie. Vi holder havnepromenaden ved like, men vi kan ikke drive på i mange år og snakke om hva vi skal gjøre.

– En ting er hva vi ønsker, andre ting er hva vi kan gjøre, hva vi har penger til, og hva vi må gjøre, svarte Bekken.

Harstad havn omsatte for nesten 48 millioner kroner i 2023. Samtidig økte gjelda til 385 kroner, som er en økning på 65 millioner kroner fra 2022.

– Vi kan ikke fortsette med samme investeringstakt som før, sa Bekken.