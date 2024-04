Nå, etter en over åtte år lang boligstrid, er derimot en ny reguleringsplan for Gullhauggata vedtatt. Kommunestyret vedtok torsdag forslaget som planutvalget la fram som sin innstilling.

Den nye reguleringsplanen innebærer blant annet at deler av altanen i Gullhauggata 4 må rives.

Jostein Rasmussen (Frp) frykter at den nye planen vil medføre ny rettssak for Harstad kommune. Han fremmet derfor samme alternative forslag som han gjorde i planutvalget, for å forsøke å unngå dette:

«De eiendommer som grenser opp til Gullhauggata 4 skal omfattes i sin helhet av samme reguleringsplan som Gullhauggata 4. I tillegg skal de samme eiendommer ha samme utnyttelsesgrad som Gulhauggata 4».

Forslaget falt med kun sju stemmer fra Frp og INP.