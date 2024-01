En mann i 30-årene er bortvist fra et utested i Harstad sentrum natt til søndag på grunn av sin oppførsel. Mannen innså selv at kvelden var over og stilte seg i drosjekøen.

Senere på natten ble fire menn i 20- årene og en mann i 30-årene bortvist fra sentrum. De var involvert i tumulter og skapte en ordenforstyrrelse som er uønsket fra politiets side.