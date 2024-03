Prisen ble delt ut etter årsmøtet til Bøndernes Regnskapslag SA (BRL).

– Dette er en anerkjennelse for lang og tro tjeneste, og en påskjønnelse fra bedriften for å vise at vi verdsetter erfaring og stabilitet, skriver daglig leder i BRL Harstad, Anita Einem, i ei pressemelding.

Sissel startet sin arbeidskarriere i selskapet i 1986 og har nå vært ansatt i 38 år.

– Hun er også tillitsvalgt for de ansatte og oppleves som svært ryddig å forholde seg til. I alle de årene hun har vært ansatt har hun opparbeidet seg stor kompetanse på primærnæringer som landbruk og fiske.

Overrekkingen ble markert på Trondenes Historiske Senter fredag 15. mars 2024. Til stede var alle ansatte, styret og andelseiere i selskapet.