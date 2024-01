Det opplyser Troms politidistrikt i ei pressemelding.

– Felles for samtlige er at det er har blitt oppringt fra telefonnummer 48351223 hvor en person har utgitt seg for å ringe fra politiet og ha behov for deres bank-id, skriver politiet.

Nummeret som er benyttet tilhører en tjenesteperson, som er utsatt for såkalt «spoofing». Spoofing er en teknikk som gjør at svindlere kan utgi seg for å kontakte deg fra et norsk nummer eller trygg IP-adresse.

– Det er grunn til å tro at svindlerne har kjennskap til at nummeret tilhører en politiansatt, skriver politiet i Troms.

Politiet oppfordrer personer som blir oppringt av dette nummeret om å ikke oppgi personopplysninger, avslutte samtalen, og rapportere saken til nærmeste operasjonssentral.