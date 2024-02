Snøskredfaren er likevel størst på Senja står det i snøskredvarslet for region Sør-Troms, hvor det ventes mest nedbør og vind.

Faren er størst fra mandag ettermiddag, og Varsom melder om snøskredfare på faregrad 3.

– På fastlandet og i de sørlige delene av regionen rundt Harstad forventes skredfaren å være mindre på mandag. Her kan det likevel dannes ustabile fokksnøflak under perioder med kraftig vind, men problemet vil ikke være like utbredt, står det i varslet på varsom.no.

I høyden og på fastlandet kan det også ha dannet seg svake lag dypere i snødekket.

– Det er viktig å holde avstand fra skredterreng dersom du observerer faretegn som skytende sprekker eller hører drønn i snøen.

TERRENGFELLER: Varsom advarer mot å befinne seg i disse eksemplene på terreng når det er snøskredfare. Foto: Varsom.no

Varsom melder at snødekket fortsatt bærer preg av perioden med kraftig vind fra sørøst som fant sted for en uke siden, med betydelig oppsamling av snø i sektorene fra vest til nordøst.

– Siden fredag har det kommet 5-20 centimeter nysnø med vind fra nordvest, som nå for det meste ligger løst på overflaten. Under nysnølaget finnes det fokksnøflak av varierende hardhet samt skarelag.

I bunnen av snødekket finnes det en solid mildværspakke som stammer fra mildværsperioden i slutten av januar.

– Det har blitt observert lag av kantkorn i overgangen mellom den gamle, smelteomvandlede snøpakken og fokksnøen. Per nå utgjør dette imidlertid ikke et aktivt skredproblem.