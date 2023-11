Adventstida er straks oss og vi i Harstad Tidende-redaksjonen trenger også i år dere leseres hjelp til å finne fram til mulige kandidater. Det kan være en som du mener fortjener å få en julestjerne levert på døra i desember.

Harstad Tidende stiller ingen spesielle krav til hvem som kan få tildelt en blomst. Det eneste vi trenger er at du forteller oss litt om hvorfor du mener vedkommende fortjener en liten oppmerksomhet i form av en julestjerne.

Se retningslinjer for nominasjon nederst i saken.

Hverdagshelter

Det legges altså ingen føringer og alle forslag tas imot med takk, men avisen spesielt ønsker forslag på kvinner og menn som har gjort noe uselvisk for andre rundt seg.

– I år som tidligere år ber vi deg som leser tenke over om du har en du kjenner eller vet om, en kjenning, familiemedlem, venn eller noen som har vært der for andre gjennom en vanskelig tid eller som alltid stiller opp når du trenger litt ekstra hjelp. Det trenger ikke å være noe stort, det kan også være de små og gode gjerninger over tid, sier Harstad Tidendens nyhetsredaktør Thor Anders Angelsen.

Harstad Tidenes julestjerne er ment som en blomst til de som ellers ikke gjør så mye ut av seg. Tanken er å gi litt plass i avisa til de som til daglig ikke er så synlige i mediebildet, det være seg unge som gamle.

Tid for takknemlighet

Adventstid og jul er en passende tid til å gi de man er glade i en ekstra oppmerksomhet.

Harstad Tidende har tidligere år hatt god respons fra avisleserne.

– Det kommer alltid mange gode forslag inn, men vi har ikke kapasitet til å gi en stjerne til alle, slik blir det nok dessverre i år også. Vi ønsker likevel så mange forslag som mulig, sier Angelsen.

Blant dem som mottok julestjerna i fjor var den hjelpsomme bussjåføren Gunnar Bendiksen, Hanne Holte som i 20 år har stått på for Natteravnene, de gode naboene Marith Myrstad og Roar Haugen, samt Britt Ingebrigtsen som i 28 år var daglig leder for Holtet barnehage.

Slik lanserer du din kandidat:

Send en e-post til tips@ht.no

Skriv en melding til oss via våre Facebook-sider – facebook.com/HarstadTidende

Du må kort begrunne hvorfor du foreslår vedkommende, samt oppgi kontaktinformasjon både til den du foreslår og til deg selv. De som velges ut må la seg intervjue i avisen.