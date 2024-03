Anleggsområdene øst for Fiskefjord skal fortsatt være åpne for turgåere, presiseres det. Slik kan folk med egne øyne se fremdriften av den nye veien. Årsaken til at området rundt selve tunnelåpningen er «forbudt sone» er ifølge Hålogalandsveien at det den siste tidene har kommet inn meldinger om at folk har tatt seg inn i selve tunnelen. Dette kan være farlig. Snø, is grus og stein kan fort rase ved inngangen, og området er derfor sperret av inn ved tunnelen.

Hålogalandsveien ber også innstendig om at det holdes avstand til telt, brakker, maskiner, utstyr og annet materiell som ligger lagret i anleggsområdet. I de få tilfellene der det blir arbeidet på søndager, bes folk om å holde avstand fra arbeidene. Det er heller ikke lov til å kjøre inn i anleggsområdet. All ferdsel skal skje til fots, presiserer Hålogalandsveien.