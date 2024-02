Har du barn som skal starte i eller overføres til en annen barnehage? Da må du huske å søke om barnehageplass innen 1. mars.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett på plass. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Tildeling av plasser ved hovedopptaket gjennomføres ved at den enkelte søknad behandles først ut fra ventelisten til de barnehagene det er søkt til.

Harstad kommunebruker søknadsportalen Visma Flyt Barnehage. Søknadsportalen gjelder for alle barnehager i kommunen, enten de er kommunale eller private, og gjelder om du skal søke for første gang, eller om du skal søke om overføring til annen barnehage.

Barn har lovfestet rett til barnehageplass i kommunen de bor i, og er født før 1. desember 2022. Dersom det ikke er ledig plass i barnehagene man har satt opp i søknaden, vil man få tilbud om plass i en barnehage man ikke har søkt.

Prioritet og barnets fødselsdato, i tillegg til barnehagens egne opptakskriterier, er avgjørende for søknadens plassering på barnehagenes ventelister.

Gjennom året gjennomføres det supplerende opptak dersom barnehagene har ledig kapasitet. Harstad kommune har en uttalt garanti for barnehageplass innen en måned for de som flytter til kommunen etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og som har lovfestet rett til barnehageplass.

Kommunale barnehager i Harstad

Barnely barnehage

Bergseng barnehage

Blåbærdalen barnehage

Breivik barnehage

Byggeklossen barnehage

Ervik barnehage

Fauskevåg barnehage

Finnvika barnehage

Froskedammen barnehage

Gausvik barnehage

Gullhaugen barnehage

Høgholtet barnehage

Hagebyen barnehage

Medkila barnehage

Sørvik barnehage

Sletta barnehage

Utsikten barnehage