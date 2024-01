Litt før klokka ni fredag formiddag, ble det dramatisk utenfor Stamsund, da en sjark fikk garn i propellen og drev i fjæra. Det endte med at også redningsskøyta «Det Norske Veritas» gikk på grunn.

Rett før klokka 12 melder Lofotposten, som først omtaler redningsaksjonen, at oppdraget er avsluttet. Hovedredningssentralen bekrefter at redningsaksjonen er gått over til berging.

– Vedkommende som var om bord i sjarken er kommet på land, og har akkurat kommet fram til Universitetssykehuset Nord-Norge, melder Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) til Kyst og Fjord.

HRS er derfor ikke involvert i aksjonen videre.

– Det er ikke lenger fare for liv og helse, men materielle verdier, og det er ikke vårt mandat, sier pressevakta.

Det var dramatisk da en sjark havnet i fjæresteinene, og RS «Det Norske Veritas» havnet på grunn i forsøket på å berge den. Foto: Sisilie Skagen/ Stamsundværing

Krevende forhold

Det var rett før klokka ni at Hovedredningssentralen fikk inn melding via Kystradio Nord om at en sjark med en person ombord hadde grunnstøtt like øst av Stamsund i Vestvågøy kommune.

HRS oppsummerer redningsaksjonen slik i en pressemelding:

Hovedredningssentralen Nord-Norge startet en redningsaksjon som i første omgang involverte redningsskøyta «Det Norske Veritas» fra stasjonen i Ballstad, «KV Heimdal» og en fiskebåt i området.

Det var svært krevende forhold med kraftig vind og høye bølger da «Det Norske Veritas» selv kom for nært land da den skulle assistere sjarken, og ble stående på en grunne. På dette tidspunktet ble det også meldt at mannen som var ombord i sjarken nå var havnet i sjøen.

Saken fortsetter under kartet.

Streken markerer RS Det Norske Veritas sin rute. Båten ligger nå i Stamsund. Foto: Barentswatch

20 minutter i sjøen

Redningsmannen fra «Det Norske Veritas» hoppet i sjøen og holdt personen flytende. Redningshelikopter ble utalarmert både fra Bodø og Tromsø.

RS «Sundt Flyer» fra stasjon Svolvær ble sendt ut for å bistå i redningsarbeidet og har fraktet mannen tilhørende sjarken til land etter at han hadde ligget rundt 20 minutter i sjøen. Derfra blir han fløyet til UNN i Tromsø med redningshelikopter fra Bodø.»

Dette melder altså Hovedredningssentralen etter at aksjonen er avsluttet, klokka 12:20.

Gått over til berging

Båten som utløste redningsaksjonen ligger fortsatt på grunn, men redningsskøytene er kommet til kai i Stamsund.