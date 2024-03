I Landsrådet sitter Arbeiderpartipolitiker Frank Eilertsen fra Harstad.

I en pressemelding minner Landsrådet om at etter fullskala-angrepet på Ukraina 24. februar 2022 er Norge i en ny sikkerhetspolitisk situasjon.

De skriver at Russland er en grunnleggende trussel mot internasjonal sikkerhet. Landsrådet for Heimevernet mener at Langtidsplanen for Forsvaret må levere en betydelig styrking av Heimevernets militære kapasiteter.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg dramatisk de siste årene. Sverige og Finlands brudd med egen nøytralitetspolitikk, og inntreden i NATO står som et tidsskille i internasjonal politikk. Det er nå tiden for å sikre at vår forsvarsevne gjenspeiler den nye tiden vi lever i, sier Are Tomasgard, LO-representant og leder for Landsrådet for Heimevernet.

Utstyr og trening

Videre i pressemeldingen står det: «I 2023 har antallet sikringsoppdrag av allierte fartøy som er på besøk i Norge økt betydelig. Heimevernet har i dag svært begrenset evne til å håndtere trusler i kystsonen. Langtidsplanen må derfor inkludere båtmateriell, våpen og utstyr som er nødvendig for Heimevernet å utføre oppdrag langs kysten.»

– Vi legger til grunn at Heimevernet fullfinansieres i Langtidsplanen, med nødvendig utstyr og trening. Behovet nå er å investere i kapasiteter, slik at Heimevernet har evne og slagkraft til de oppdragene som må løses i tiden som kommer, sier Jon Kristiansen, NHO-representant og nestleder for Landsrådet for Heimevernet.

Dette er Heimevernet: Vis mer ↓ Heimevernet (HV) er en nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke bestående av 40 500 soldater fordelt på 11 HV-distrikter. På kort varsel kan HV-soldatene stille opp når Forsvaret og det sivile samfunnet trenger det. HV består hovedsakelig av personell som er overført etter 12 måneder førstegangstjeneste, og innsatsstyrker bestående av 3000 frivillig vervede soldater. HV kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker, mens godt trente innsatsstyrker kan beordres til å løse ekstraordinære oppdrag. HV-16 holder til i Bjerkvik garnison i Narvik kommune. Sjef HV-16 har ansvaret for den militære beredskapen i nordre del av Nordland fra Tysfjord, inkludert Lofoten og Vesterålen, og hele Troms fylke.

11 distriktsråd

Landsrådet for Heimevernet er det eneste sivile rådet tilknyttet Forsvaret. Medlemmene av rådet representerer landsdekkende organisasjoner med mer enn fem millioner medlemmer.

Landsrådet oppnevnes av Forsvarsdepartementet og består av representanter fra 15 sivile organisasjoner, og én representant fra hvert av de 11 distriktsrådene, i alt 26 medlemmer.

Landsrådet skal arbeide for å fremme samarbeid mellom Heimevernet og sivilbefolkningen.

Landsrådet for Heimevernet består av følgende organisasjoner: