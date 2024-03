– Etonitazen er et kunstig opioid som er 100 ganger mer potent enn morfin. Ved inntak er det stor fare for livstruende forgiftning, respirasjonsstans og død. For Troms politidistrikt og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) er det viktig at både helsepersonell, rusmiljø og øvrig befolkning er klar over at stoffet nå er i omløp i Tromsø, skriver Troms politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

Barnet som fikk påvist stoffet fikk behandling og overlevde, opplyser politiet.

Til iTromsø sier seksjonsleder ved etterretning og forebygging i Tromsø, Lars Lindén, at de er svært bekymret over at det høypotente stoffet er i omløp.

– Årsaken til at vi går ut på denne måten er todelt. For det første kan barn og unge komme i befatning med stoffet, noe denne saken viser på en tydelig måte, og for det andre kan stoffet ramme andre som kjøper og bruker illegale rusmidler. Det er viktig å huske på at dersom man kjøper illegalt stoff, så vet man aldri hva det inneholder, sier han.

– Etonitazen og andre kunstige opiater eller svært farlige stoffer kan være blandet i andre rusmidler, legger han til.

Lindén ber foreldre snakke med barna sine om det som har hendt og følge ekstra godt med.

Stoffet kan opptre i ulike former som blant annet pulver, tabletter, nesespray.

– Vi vet per nå ikke hvilken form dette stoffet er inntatt i. Samtidig ønsker vi å be de som allerede er rusbrukere om å være spesielt forsiktige. Stoffet kan være blandet opp i andre rusmidler som for eksempel heroin, sier overlege Lena Aronsen ved UNN.

Dersom du mistenker at noen har inntatt stoffet, oppfordrer Aronsen deg til å ringe 113.

– Det kan redde liv, sier hun.

Fakta om stoffet:

Mye er fortsatt ukjent om stoffets egenskaper, og det kan ha uforutsigbare virkninger.