Amundsen leder Stortingets justiskomité, der Unneland er et av medlemmene.

Frp-toppen var justisminister i Erna Solbergs (H) regjering fra 2016 til 2018.

Han nekter å beklage etter å ha kommet med en rekke utsagn om islamister på sin egen Facebook-tråd.

«Med Norge og Israel mot arabere som dreper mennesker, slik dere har for vane å gjøre. Så dra en annet sted med din moral. Det er som regel dere som dreper oss. Og Islam har en hel gjeng med psykopater som dreper», skrev Amundsen blant annet.

Til VG har Amundsen forklart at det var ironi, men at han slettet flere innlegg fordi ironien ikke ble oppfattet.

Han sier at han har svart med samme mynt til antisemittiske uttalelser i kommentarfeltet.

– Bør få konsekvenser

Unneland reagerer sterkt.

– Dette er langt over streken. Per-Willy Amundsen, en av Norges mektigste justispolitikere, kommer med klart rasistiske uttalelser, sier Unneland.

– Hvis man bytter ut ordet «araber» med «nordmann» eller «jøde» og forestiller seg at en politiker fra et annet parti kom med uttalelsene, så er det lett å se at dette er drøyt, og bør få konsekvenser, sier han.

Han kritiserer Høyre-leder Erna Solberg, som utnevnte Amundsen til justisminister.

Per-Willy Amundsen er leder i justiskomiteen. Foto: Gisle Oddstad / VG

– Dette setter store spørsmålstegn ved Erna Solbergs dømmekraft, som gjorde en mann med disse holdningene til justisminister. Hun bør svare på om han noensinne kan bli det igjen.

Frp-leder Sylvi Listhaug har sagt at uttalelsene ikke er noe partiet står inne for.

– Helt feil

Amundsen avviser at han har sagt noe rasistisk.

– Det er selvfølgelig helt feil. Dette handler om reaksjoner på det som er jødehat. Men det var ment som ironi. Når den ikke ironien ikke ble skjønt, så ble det slettet, sier Amundsen.

Han forklarer sin uttalelse om arabere slik:

– Jeg påpeker bare det faktum at det i all hovedsak er islamister som har gjennomført terror mot Europa de siste 20–25 årene, sier han.

– Anders Behring Breivik gjennomførte også terror i 2011 i Norge, men han var ikke islamist?

– Det er riktig at det også har vært andre. Men i hovedsak er det islamister, sier Amundsen.

Pressesjef Cato Husabø Fossen

– Barnslig pekelek

VG har kontaktet Høyre-leder Erna Solberg for en kommentar.

Pressesjef Cato Husabø Fossen opplyser at hun er i møter, men sier selv følgende:

– Per-Willy Amundsen må selv svare for hva Per-Willy Amundsen skriver på Facebook. Han er ikke stortingsrepresentant for Høyre, men for Fremskrittspartiet, sier Fossen og legger til:

– Kritikken fra Unneland i SV innbyr til en litt barnslig pekelek. Vi løper ikke rundt og holder SV ansvarlige for uttalelser fra Senterparti-politikere selv om de to partiene samarbeider, sier han.

Høyre-leder Erna Solberg. Foto: Tore Kristiansen / VG

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) reagerer på Amundsens kommentarer.

– Det var uklokt og uheldig. Det at han nå har slettet kommentarene, viser at han selv synes det var feil, sier Stensland.

– Sylvi sier at de skal ta opp saken internt. Det håper jeg virkelig at de gjør, sier han videre.

– Hatretorikk

MDGs Une Bastholm mener saken bør få konsekvenser.

– Det er så mange tilfeller hvor vi er forsiktige å kalle uttalelser for rasisme. Men det er veldig viktig å gjøre når det er overtydelig. Dette er hatretorikk fra en folkevalgt, og i tillegg fra en som leder justiskomiteen, sier Bastholm til VG.

Une Bastholm Stortingsrepresentant for MDG

Hun mener han bør mistet vervet som leder av justiskomiteen.

Amundsen ønsker ikke å legge til noen kommentarer.