Det bekrefter administrerende direktør Marit Lind i Helse Nord overfor NRK.

– Vi ser at det vil være behov for å gjøre ulike beregninger og analyser på den helhetlige planen, for å kvalitetssikre saken før den går til styret, sier Lind til NRK.

Hun vil i styremøte i november be om utsatt frist til styremøte 9. januar, i stedet for i desember. Endelig dato for vedtak vil fortsatt være i april, ifølge NRK.

Helse Nord-styret mener arbeidsgruppene som har levert anbefalinger til endring i sykehusstruktur, har gjort en god jobb.

Ikke alle ville gå for anbefalingene. Flertallet stemte for en omfattende funksjons- og oppgavedeling. Her er det blant annet anbefaling om å gjøre Harstad om til et stort akuttsykehus, mens Narvik mister akuttfunksjoner.

Når det kommer til psykisk helse, har en annen arbeidsgruppe blant annet anbefalt å kutte i døgnenheter, men beholde døgnenheten i Harstad.