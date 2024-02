Det har oppstått en vannlekkasje i Øyriket i natt, antageligvis på hovedledninga nord for Lundenes.

Det informerer Elin Nikolaisen, avdelingsleder i vann og avløp i kommunen om.

– Abonnenter mellom Bjørnerå og Lundenes har vann. Mannskap fra kommunen kommer over med ferga klokka 9 for å lokalisere bruddstedet, med mål om å foreta rask reparasjon, sier Nikolaisen.

– Når ledningen er reparert kan det ta tid før alle har stabil vannforsyning. Ledningsnettet må fylles opp og luft evakueres.

Kommunikasjonssjef i kommunen, Øivind Arvola, sier lekkasjen oppsto rundt klokka 02.30 i natt. Grunnen til at mannskaper ikke drar utover før med 9-ferga er at de tidligere avgangene var innstilte.

– Eventuelt gravearbeid kan ikke starte før lekkasjen er påvist. Per nå har vi ikke oversikt over når vannet kan forventes tilbake. Vi vil fortløpende vurdere behovet for å legge til rette for levering av nødvann om driftsavbruddet viser seg å bli langvarig, sier han.