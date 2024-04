I en pressemelding opplyser Fellesforbundet om enighet i forhandlingene om Riksavtalen.

Forhandlingsleder Clas Delp er fornøyd med utfallet som sikrer Fellesforbundets medlemmer et solid lønnsløft, økt forutsigbarhet og bedre arbeidsvilkår.

– I dette oppgjøret har vi stilt krav som om å få inn bestemmelser i avtalen som kan bidra til at bransjen blir mer attraktiv å jobbe i over tid, og sørger for at ansatte i bransjen får mer å rutte med etter tre års reallønnsnedgang.

Dette er den nye avtalen: