Hvem står bak angrepene på lys-figuren Ken-Guru? Spørsmålet åpner gamle sår mellom de nordnorske byene Harstad, Tromsø og Narvik.

For andre gang på kort tid har Harstads nye kjendis – lysfiguren Ken-Guru – blitt kvestet i nattens mulm og mørke.

– Noen har angrepet han. Nå står han skeivt, og ledningene er blitt ødelagt, så han knapt har lys igjen i seg, sier Linn Hvattum når hun møter VG.

NEDE FOR TELLING: Slik så Ken-Guru ut tidligere i desember. Nå er figuren angrepet igjen. Foto: Sveinulf Frantzen

Hvattum er daglig leder i Harstad Sentrum, foreningen som eier Ken-Guru. Han ble i fjor rikskjendis, etter at Harstads sentrumsforening bestilte en lysende hest, men endte opp med en kenguru ved en feiltagelse. Kenguruen ble straks en hit for den lille byen i Sør-Troms.

I år har oppslagene vært av det mindre lystige slaget, ettersom Harstad to helger i advent nå har våknet opp til synet av en Ken-Guru nede for telling.

SKADET – IGJEN: Ken-Guru-mamma Linn Hvattum ber folk være grei med kenguruen i Harstad sentrum. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Det er noen som har vært ute og drukket som står bak. Folk må gjerne ta selfier med han på byen, men la han være i fred!

– Satt Harstad på kartet

Ordfører Kari Anne Opsal (Ap) fortviler over angrepet på byens kenguru.

– Han er vår største kjendis. Her har vi stått på hauet for å ikke være noen usynlig småby i nord. Så ble han Ken-Guru redningen som satt oss på kartet.

HARSTADS STOLTHET: Ordfører Kari-Anne Opsal forteller at Harstad har forsøkt mye for å komme på kartet – og at løsningen ble en kenguru. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Da er det trasig at noen kommer og ødelegger, sier hun.

Ordføreren er ikke i tvil om bakgrunnen til de skyldige.

– Det kan ikke være en harstadværing som står bak. Det må være noen som er misunnelig. Derfor er det garantert en tromsøværing som begår hærverk, gang på gang. De tåler ikke å se Harstad på kartet, sier hun.

Rivalisering mellom Harstad og Tromsø Vis mer ↓ Tromsøværinger og harstadværinger har i en årrekke vært arge fiender. Det har gitt uttrykk i en rekke bitende kommentarer og bemerkninger. Som disse to, gjengitt av humoristen Peter Wessel Zapffe i 1974: En mann som sto for retten i Tromsø ble spurt hvor gammel han var. Jo han var 25 år, forklarte han. «Men det står jo at De er 30 år i papirene», innvendte dommeren, og fikk til svar «Ja, jeg regner ikke de fem årene jeg bodde i Harstad».

Noen år senere var kamp på fylkestinget mellom Tromsø og Harstad. De var uenige om hvor den psykiatriske institusjonen i fylket skulle legges. Begge byene ville at den skulle plassers hos seg, fram til en harstadværing tok ordet og sa «Nei, når jeg tenker meg om, så synes jeg den skal ligge i Tromsø. Tenk bare på hva vi sparer i transportomkostninger!».

– Som fortjent

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) fnyser over påstandene fra Sør-Troms.

– Det er en smålig kommentar. Kari Anne og Harstad får som fortjent, når hun kommer med sånne bemerkninger, sier han til VG.

Wilhelmsen avviser nesten kategorisk at det kan være en tromsøværing som står bak overfallene.

Men:

– Det er én tromsøværing som har flyttet til Harstad, sier han:

– Ho Tone Marie.

USKYLDIG: Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen avviser på det sterkeste at Tromsø er skyldig angrepene på Harstad-Kenguruen. Foto: Terje Bringedal / VG

«Ho Tone Marie» er Tone Marie Myklevoll, Harstad kommunes nye samfunnssjef. Hun har i en årrekke vært en av Tromsøs fremste Ap-politikere. Men tidligere i år gjorde hun det utenkelige for en tromsøværing:

Hun flyttet til Harstad.

– Det kan være at hun i et øyeblikks frustrasjon – over at det ikke finnes en eneste kafé som er åpen i Harstad sentrum etter klokken ti – slo han ned. Hvis det er en tromsøværing som står bak, så er det ho Tone Marie, resonnerer Wilhelmsen.

– Du er ikke særlig imponert over utelivstilbudet i Harstad?

– Jeg kunne kjøpt en pub i Harstad sentrum for fem kroner. Legg på en femmer til, så hadde jeg fått Harstad idrettslag med på kjøpet, svarer den bemidlede politikeren kontant.

Ut mot ryktene

Tone Marie Myklevoll er forelagt uttalelsene fra Wilhelmsen i Tromsø. Hun avviser at det er hun som er Kenguru-Kvesteren.

– Det er ikke jeg som står bak, sier Myklevoll til VG.

– De som klarer å hisse seg såpass mye opp over tørkepapirdispensere eller dekorasjoner at de må få fysisk utløp, har én ting til felles: De er mannfolk.

Myklevoll sier at tromsøværingene har grunn til å være misunnelig. Hun forteller nemlig at Harstad i år har fått seg enda en stor lysskapning – «Elgantus» på Kanebogensenteret.

ELGANTUS: Tone Marie Myklevoll viser fram Harstads nye stolthet – enn så lenge uskadet. Elgen er så stor at den får Han Ken-Guru til å se ut som en småkar. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Det betyr at vi har to – og Tromsø har ingen, sier hun tilfreds.

Til tross for misunnelsen, mener hun tromsøværingene er uskyldig i denne saken. Hun mener at gjerningspersonen har tilhold i en annen nordnorsk småby:

Narvik.

– De vil ha alt som storebroren Harstad har. De har litt gigantomani, det har de alltid hatt. De vil ha all krafta i hele landet for seg sjøl, til å bygge ny industri. Da tåler de ikke å se suksessen vår med å lyse opp han Ken-Guru, sier hun, og slår fast:

– Den skyldige må være fra Narvik. Det er nok han Rune.

ALDRI I LIVET!: Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap) sier narvikingene er uskyldige – og aldri kunne skadet Ken-Guru. Foto: Arbeiderpartiet

– Største siden ho Sophie Elise

– Ka e det du snakke om? E det den derre feilbestilte kenguruen deres?

Narvik-ordfører Rune Edvardsen blir søkkforspelt over anklagene fra Harstad. Han sier at hans bysønner- og døtre er uskyldig. Ingen narviking har lagt sin hånd på Ken-Guruen, påstår han.

– Det kan jeg garantere. Vi unner Harstad kenguruen deres. Noe severdig må de jo ha der borte. Å sabotere den kunne vi aldri ha gjort.

– Kenguruen er jo det største som har skjedd Harstad siden ho Sophie Elise. Så vi unner dem både det og all strømmen de klarer å bruke for å lyse han opp. Men de har neppe strøm til to!

– De har fått en lysende giga-elg også.

– Nei, ka du fortell. Fortsetter de med disse dyrene deres, risikerer de at hele byen blir mørklagt.

PSSST: Det er ikke kun Ken-Guru som har satt Harstad på kartet det siste året. En betent kuk-konflikt i kommunestyret har ridd byen som en mare. Det skjedde etter at en Frp-politiker krevde en beklagelse fra varaordføreren, som kalte sin politiske motstander for en kuk og «en stygg jævla faen.»