Lørdag ble det publisert en tre år gammel artikkel i avisen under tittelen «Ber folk på øyene roe seg ned».

– Dette er en tre år gammel artikkel som selvsagt aldri skulle vært på trykk. Jeg har foreløpig ingen forklaring på hvordan dette har skjedd, men det jobber vi med å finne ut av, sier sjefredaktør Kjell Rune Henriksen, som videre beklager hendelsen.

Eriksen forteller at han ble mildt sagt overrasket da han så saken dukke opp.

Kaos

Verken Eriksen eller de andre involverte partene har vært i kontakt med avisen de siste dagene.

– Alt ble fullstendig kaos. Saken har ingenting med dagens situasjon å gjøre, sier Eriksen.

Han forteller at saken ble lagt død for lenge siden.

– Det er et ordtak som lyder slik «man skal ikke rote i gammel skit, da starter det å lukte igjen».

Rydde opp i rotet

Eriksen har forståelse for at det er gjort en tabbe fra avisens side og er takknemlig for beklagelsen fra Henriksen.

– Det er bare litt uheldig for vår del.

Eriksen forteller at han har heldigvis ikke fått mange reaksjoner ettersom det er tidlig på dagen, men én reaksjon var «Hva i all verden er det dere holder på med?»

Nå håper han å få ryddet opp i rotet og at folk skjønner at dette er ikke en sak som er aktuell i dag.