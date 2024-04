Det innebærer at eiere av bobiler og campingvogner får tømt og vasket kassetten, samt fylt på veske – gratis. I tillegg kan sanitærvann tømmes.

Kommunen opplyser på sin hjemmeside at automatene er miljøvennlige. For hver tømming forbrukes halvparten så mye vann som ved manuell tømming. Sanitærvæsken som tilsettes er et mikrobiologisk middel uten farlige kjemikalier.

Vannkiosk til profesjonelle

I samme område har kommunen også etablert en vannkiosk. Vannkiosken gir bedrifter og organisasjoner enklere tilgang til vann, samtidig som den ifølge kommunen skal fremme bærekraft og effektivitet.

Profesjonelle aktører får muligheten til å koble seg på og fylle vann ut fra eget behov. Brukerne får tilgang ved å kontakte kommunen og starte en konto. Deretter måles vannforbruket nøyaktig hver gang vannet tappes, og firmaet blir fakturert for forbruket.

– Denne vannkiosken representerer et skritt fremover for Harstad kommune når det gjelder å tilby moderne og bærekraftige løsninger for våre innbyggere og næringslivet, sier avdelingsingeniørene Aleksander Dyring Hansen og Kasander Hanssen i Harstad kommune.